В Киеве ДТП и пробки парализовали движение автотранспорта: где не проехать. Карта

В Киеве в пятницу, 24 сентября, ДТП и многочисленные пробки парализовали движение на дорогах города. Проблемы с трафиком наблюдаются во всех районах столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Проезд затруднен на Северном, Гаванском, Метро, Патона, Дарницком и Южном мостах.

Проблемы с движением зафиксировали на проспектах Романа Шухевича (в сторону правого берега – ДТП при съезде с Северного моста), Степана Бандеры (в сторону станции Зенит), Героев Сталинграда (ДТП в районе Детской академии искусств), Освободителей (в сторону станции метро "Дарница"), Броварском (от метро "Черниговская" и в сторону правого берега), Соборности (в сторону правого берега) и Николая Бажана (от метро "Осокорки" в сторону Южного моста).

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Тянучки образовались на проспектах Победы (в сторону центра), Воздухофлотском (в сторону проспекта Победы), Академика Глушкова (в сторону ВДНХ), Голосеевском (возле станции "Выставочный центр" ДТП в сторону Одесской трассы и пробка в сторону Лыбидской), Валерия Лобановского (в сторону Севастопольской площади) и Академика Палладина.

Пробки повлияли на скорость автомобилей на улицах Братиславской и Миропольской (в сторону метро "Черниговская"), Богатырской, Скляренко и Кирилловской (в сторону Подола), Елены Телиги (в сторону Дорогожичей), Жилянской, Борщаговской и Большой Васильковской.

Проблемы с движением наблюдались в центре столицы, на бульварах Леси Украинки, Тараса Шевченко, Дружбы Народов (ДТП в районе путепровода) и Чоколовском, на Набережном (три ДТП – пробка в обе стороны), Надднепрянском (ДТП) и Харьковском шоссе, а также Кольцевой (ремонтные работы) и Окружной дорогах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Святошинском районе Киева 20 сентября автомобиль Volkswagen сбил насмерть мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте.