В Киеве частично ограничили движение на бульваре Шевченко: где не проехать. Карта

В Киеве в четверг, 16 декабря, из-за повторного риска обвала дорожного покрытия ограничили движение авто на бульваре Тараса Шевенко. Рабочие заменят часть трубопровода.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевавтодор". В случае необходимости возможно полное перекрытие проезда для транспорта.

"Падение давления в водопроводе повлекло за собой аварийную ситуацию на бульваре Шевченко. Чтобы предотвратить дальнейшие аварии "Киевводоканал" будет менять часть трубопровода. В настоящее время на бульваре Шевченко движение частично ограничено (в направлении Бессарабской площади). В зависимости от масштабов работ возможно полное перекрытие проезда", - отметили в пресс-службе.

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Отметим, как свидетельствуют данные Google Maps, в столице образовались многочисленные утренние пробки. В частности, движение затруднено на всех городских мостах.

Проблемы с движением зафиксировали на проспектах Романа Шухевича, Минском, Степана Бандеры (от метро "Почайна" в направлении метро "Дорогожичи"), Освободителей (тянучка на проспекте Броварском), Броварском, Соборности (авария в районе Русановскких фонтанов) и Николая Бажана (от метро "Позняки" в направлении Южного моста).

Кроме того, пробки образовались на улицах Петра Радзиня, Борщаговской, Жилянской, Народного Ополчения, Вадима Гетьмана (в обе стороны), Набережно-Рыбальской и Набережном шоссе.

Тянучки повлияли на скорость автомобилей на проспектах Академика Глушкова (авария в районе станции "Ипподром"), Голосеевском, Валерия Лобановского (в районе Совских прудов – в обе стороны), Воздухофлотском и Победы (пробки на нескольких участках – в частности, авария в районе пересечения с улицей Вячеслава Черновола).

Кроме того, проблемы есть в центре столицы, Большой Окружной дороге, Академика Заболотного и Богатырской.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что возле города Борисполь Киевской области 10 декабря произошла авария с участием автобуса и двух микроавтобусов. В результате ДТП пострадали четыре человека.