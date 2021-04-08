В Киеве больных коронавирусом будут принимать в роддомах и детских больницах

Коммунальные медучреждения Киева, принимающие киевлян зараженных коронавирусом, уже заполнены, а некоторые даже более чем на 100%, из-за чего госпитализировать пациентов с COVID-19 будут в родильные домах и детские больницы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Например, городская больница №3, где я побывал вчера вечером. Там врачи говорят, что работают уже на 110% от мощности. То есть еще добавили кровати, чтобы принимать пациентов, которых привозит скорая", – рассказал Кличко.

По его словам, ситуация с распространением коронавирусной болезни в столице очень сложная.

"В городе подготовлены свободные места в родильных домах и в детских больницах. Большинство других медучреждений, принимающих больных коронавирус, – заполнены", – добавил Виталий Кличко.

Он также добавил, что городские власти продолжают искать возможности для дополнительных мест. Принимать пациентов с COVID-19 готовятся, в частности, в противотуберкулезном диспансере. Там сегодня ремонтируют систему подачи кислорода и ставят кровати. Также набирают специалистов, которые будут лечить больных коронавирусом.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве за прошедшие сутки, 7 апреля, зарегистрировали 1886 случаев коронавирусной болезни COVID-19.