В Киеве 9 марта будут раздаваться выстрелы и ограничат движение транспорта: что известно

В Дарницком районе Киева в четверг, 9 марта, в микрорайоне Осокорки правоохранители проведут следственный эксперимент. Поэтому на этой локации будут слышны звуки стрельбы и ограничат движение автомобилей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Жителей столицы призвали сохранять спокойствие.

"9 марта ГБР будет проводить следственный эксперимент в микрорайоне Осокорки: предупреждаем жителей о звуках выстрелов и возможных усложнениях движения. Проведение следственного действия с применением стрелкового оружия запланировано 9 марта в период с 10:00 до 15:00 по адресу: пересечение улиц Центральной и 120- Садовой (микрорайон Осокорки, Дарницкий район)", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в районе проведения мероприятий будет ограничено движение автомобилей.

"Просим жителей учесть эту информацию и сохранять спокойствие, когда будут раздаваться выстрелы. А также не передвигаться в районе проведения следственного эксперимента пешком или на авто без необходимости", – призвали в КГГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве не планируют ликвидировать пешеходную зону у Бессарабской площади. Движение автомобилей на этой локации открывать не будут.

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