В Киев придет по-настоящему весенняя погода: ожидают +11

В Киеве 25-26 февраля ожидается солнечная и теплая погода, температура воздуха ночью не будет опускаться ниже нуля.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, местами возможна облачность (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

В Киеве погода в четверг, 25 февраля будет также солнечной, ночью от 0 до 2 тепла, днем +6…+8.

В пятницу, 26 февраля, в столице осадков не прогнозируется, температура воздуха ночью составит от 1 до 3 тепла, днем +9… +11. Ветер западный 7-12 метров в секунду.

Отметим, что в Украинских Карпатах из-за потепления в западных областях и оттепели 25 февраля будет сохраняться значительная снеголавинная опасность. В результате таких погодных условий в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Согласно ему, схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин (ІІІ уровень опасности) в четверг возможно: в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей, а также в горах Львовщины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в Украине в четверг, 25 февраля, будет ясной и солнечной везде, а ночные морозы останутся только в нескольких областях. В то же время ожидается повышение уровня воды в реках из-за оттепели.