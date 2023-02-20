В Киеве 20 февраля зафиксировали большие пробки: где не проехать. Фото и видео

В Киеве в понедельник, 20 февраля, утром зафиксировали большие пробки. Самые большие проблемы с движением наблюдаются на правом берегу города.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Заранее планируйте свой маршрут, учитывая ситуацию на дорогах (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, утренние пробки были зафиксированы в центре города, на Набережном шоссе, в частности в сторону бульвара Николая Михновского (Дружбы Народов), и на заезде на Владимирский спуск в сторону улицы Крещатик. Так же, проблемы с проездом есть на проспекте Победы, улице Вадима Гончара и других.

Кроме того, в социальных сетях сообщили, что движение транспорта на части улиц перекрыли, в частности, Шулявский путепровод вообще стал пешеходным.

"Сообщается, что в Киев приехали иностранные гости, чествующих погибших Героев Небесной Сотни. Тем временем в городе наблюдаются пробки", – уточнили в соцсетях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в пятницу, 17 февраля, была полностью возобновлена работа наземного общественного электротранспорта столицы. В общей сложности он не перевозил пассажиров в течение 56 дней.

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