В Киеве 17 февраля не будут применять стабилизационные и экстренные отключения: известны подробности

В Киеве в пятницу, 17 февраля, энергетики будут проводить замеры электропотребления. Поэтому в столице не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения.

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Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК. Специалисты продолжают восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

"В Киеве будут проводить замеры электропотребления. 17 февраля "Укрэнерго" будет определять актуальные показатели потребления электроэнергии в столице. В связи с этим в Киеве завтра не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения. Это поможет определить более корректные лимиты при применении графиков. Однако в результате повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах столицы возможны отключения по графику", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, ограничения на энергоснабжение не планируют применять в Киевской и Днепропетровской областях.

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком в Киеве можно по этой ссылке, а для Киевщины – по этой ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, лимиты потребления электроэнергии для каждой области определяются с учетом количества жителей в ней, развитости промышленности, фактического потребления и среднемесячной температуры.

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