В Киев ворвется похолодание, температура воздуха упадет до +5: прогноз на неделю

В ближайшие 7 дней, с 20 по 26 сентября, в Киеве ожидается холодная и дождливая погода. В среднем температура воздуха будет +8… +10.

Об этом сообщил портал Sinoptik. До конца недели солнечных дней в столице не прогнозируют.

В понедельник, 20 сентября, в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Ночной дождь прекратится только в середине дня. Вечером он может начаться снова, но будет идти не так сильно. Температура воздуха +8… +11.

Во вторник, 21 сентября, в столице в течение всего дня будет держаться облачная погода. Ночью ожидается дождь, который к утру закончится. Вечером он может пойти снова. Температура воздуха +5… +8.

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В среду, 22 сентября, в Киеве в течение дня будет облачно, а также целый день возможен мелкий дождь. Температура воздуха +5… +7.

В четверг, 23 сентября, в течение всего дня небо будет закрыто облаками. Утром ожидается дождь, который к середине дня должен ослабнуть и через некоторое время закончиться. Температура воздуха +5… +8.

В пятницу, 24 сентября, в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. В течение всего дня ожидается дождь, который к вечеру может усилиться. Температура воздуха +6… +13.

И наконец выходные, 25-26 сентября, будут дождливыми и пасмурными, температура воздуха в среднем составит +8… +13.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с понедельника, 20 сентября, большинство украинских областей накроет циклон с ветрами и дождем. Температура воздуха составит не выше +19 градусов.