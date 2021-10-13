В Киев вернутся дожди: прогноз погоды

В Киеве в среду, 13 октября, в течение дня ожидается облачная погода. После обеда, в столице прогнозируется дождь, который к вечеру может усилится.

Об этом сообщил портал Sinoptik. Температура воздуха +7… +10.

Отметим, что также осадки в столице ожидаются и в четверг, 14 октября. Ночью будет идти дождь, а утром распогодится. Температура воздуха +5… +12.

В пятницу, 15 октября, в Киеве утром будет ясно, но уже в середине дня затянется облаками и погода будет пасмурной до самого вечера, без осадков. Температура воздуха +3… +13.

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На выходных, 16-17 октября, синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. В субботу температура воздуха +4… +13, а в воскресенье +5… +13.

Напомним, к концу недели в Украине потеплеет и выходные пройдут в достаточно комфортном температурном режиме. Однако часть страны ожидают снегопады.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во вторник, 12 октября, на горе Поп Иван Черногорский, высота которой 2028 метров, снова ударил мороз и выпал снег.