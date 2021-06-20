В Киев ограничат въезд грузовиков: когда будет действовать запрет

В Киеве из-за жары 20 июня ограничили передвижение большегрузного транспорта определенной категории. В частности, запрет на въезд в столицу установили с 14:00 воскресенья.

Об этом сообщила патрульная полиция Киева в Telegram-канале. По данным синоптиков, в этот выходной день температура в городе поднялась до +28 градусов.

Отмечается, что въезд ограничили для автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

"Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии запрета будет сообщено дополнительно", – отметили в полиции.

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Напомним: в Киеве до конца августа планируют завершить ремонт Индустриального моста. Также коммунальщики закончат работы более чем на 60 объектах дорожной инфраструктуры.

Со 2 июня по 15 августа в столице закрыли движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная" и до "Гната Юры". Коммунальный транспорт не работает из-за капитального ремонта улицы Борщаговской.

Кроме этого, известно, что в Подольском районе города 21 июня с 06:00 и до 20 августа перекроют движение транспорта на части улицы Андреевская. Там проведут ремонт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве инициировали обсуждение тарифов на парковку в центре города. Это произошло впервые за 12 лет.