Власти Киева ответили, будут ли повышать стоимость проезда в метро

Киевская городская государственная администрация пока не рассматривает вопрос относительно повышения цен на проезд в киевском метрополитене.

Как сообщили в пресс-службе КГГА отвечая на запрос OBOZREVATEL, это же касается и наземного коммунального транспорта.

"На сегодняшний день вопрос повышения стоимости проезда в городском пассажирском транспорте, который работает в обычном режиме движения, в Департаменте транспортной инфраструктуры не рассматривается", – говорится в ответе.

Отметим, ранее в Киевсовете заявляли, что в начале 2021 года стоимость проезда в общественном городском транспорте повышаться не будет. По словам заместителя городского головы, секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, речь идет о первых трех месяцах.

"В том бюджете, который Киевсовет принял на 2021 год, у нас на первый квартал заложена определенная компенсация для двух перевозчиков – "Киевпасстранс" и "Киевский метрополитен", которая позволяет пока не говорить о повышении тарифа. Вместе с тем экономические предпосылки также для этого есть", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко заявил, что стоимость проезда в метро Киева может увеличиться с 8 до 20 грн. Из-за коронавируса количество пассажиров значительно сократилось, при этом расходы остались на прежнем уровне. С февраля, по его словам, местные власти начнут рассматривать вопрос подорожания проезда.