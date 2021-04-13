В КГГА рассказали, за чей счет отремонтируют лифты в многоэтажках Киева

В Киеве ремонт или модернизация лифтов многоэтажных жилых домов будут проводиться по принципу софинасирования.

Как рассказал заместитель директора Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Александр Малыхин, эти делается за счет жителей домов и бюджета города.

"Депутаты приняли решение и есть соответствующая программа, согласно которой капитальный ремонт или модернизация лифтов выполняется только на основе софинансирования. Это происходит следующим образом – 5% средств, которые необходимы для этих работ – жителей (дом – Ред.), так как они являются совладельцами своего жилья. А оставшиеся 95% денег предоставляет местный бюджет", – уточнил Малыхин.

Он добавил, что после того, как средства жители дома соберут свою часть средств, утверждается соответствующая документация. Потом на платформе PROZORRO проведут тендер, который определит победителя.

С ним заключат договор и после этого проведут ремонт или модернизацию лифтов.

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