В КГГА рассказали, сколько жилых домов и школ было повреждено в Киеве из-за атак оккупантов

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В Киеве с начала широкомасштабного вторжения российских оккупантов было повреждено 87 жилых домов и 10 частных усадеб. Кроме того, снаряды и ракеты врага задели 6 садиков и 12 школ.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба ведомства. Противник целенаправленно уничтожает инфраструктуру города.

"Количество людей, нуждающихся в помощи, увеличивается, ведь враг своими ударами повреждает жилые кварталы города. В частности, с начала широкомасштабного российского вторжения в столице повреждено 87 жилых домов, 10 частных усадеб, 6 садиков и 12 школ", – рассказал Поворозник.

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Он напомнил, что в Киеве действует гуманитарный штаб, который накапливает запасы продуктов питания. Также он обеспечивает медикаментами, продуктами, предметами первой необходимости социально уязвимых людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 22 марта, российские оккупанты обстреляли город Бровары Киевской области. Снаряд попал на территорию одного из заводов, повредив 7 автобусов и хозяйственные постройки.

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