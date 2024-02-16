В КГГА рассказали, можно ли восстановить дома, поврежденные в результате ракетной атаки 7 февраля

В Киеве полностью восстановят дома на улице Заболотного, значительно пострадавшие в результате ракетной атаки россиян 7 февраля. Предварительные выводы по прочности строительной конструкции предоставили эксперты.

Об этом во время встречи с владельцами поврежденных домов сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Вячеслав Непоп, передает пресс-служба КГГА. В общей сложности повреждение получил 31 дом.

"Уже 9 февраля, на второй день после трагедии, было готово заключение предварительной экспертизы. Обнаруженные дефекты могут снижать прочность, стойкость и жесткость строительных конструкций. Пока необходимо провести детальное обследование, по результату которого оперативно разработают проект восстановления домов", – рассказал Непоп.

Обломки ракет попали в многоэтажки на улице Заболотного, 60 и 62, которые в результате значительно пострадали. По словам заместителя главы КГГА, всего во время ракетной атаки 7 февраля в Голосеевском районе повреждение получило 31 здание. Общая площадь поврежденных оконных и балконных конструкций – ориентировочно 3000 кв. м. Коммунальщики закрыли оконные и балконные проемы плитами ОСБ и пленкой общей площадью – 2700 кв. м.

Владельцы жилья в домах, которые не получили конструктивного повреждения, могут получить компенсацию на сумму до 350 тысяч гривен от государства. Чтобы узнать, как это сделать, перейдите по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в среду, 7 февраля, атаковала Киев ракетами. В результате обстрела в городе частично исчез свет, из-за падения обломков возник пожар. Силами и средствами противовоздушной обороны над столицей и в районе города было сбито около двух десятков вражеских ракет.

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