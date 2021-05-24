В парке "Озеро Лебединое" в Киеве создали фитнес- и скейт-зону. Фото и видео

В Киеве сотрудники коммунальных служб продолжили работы по обустройству парка "Озеро Лебединое" на Позняках. Здесь уже создали фитнес-зону и скейт-парк.

Как сообщил на своей странице в социальной сети Facebook мэр столицы Виталий Кличко, территория была не оборудована для комфортного отдыха (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

В частности, коммунальщики расчистили территорию, обустроили прогулочные дорожки, обустроили веломаршрут и велопарковку. Установили скамейки и урны, а также построили общественный туалет.

"Устроили полив, установили современное LED-освещение, декоративную подсветку лавочек и видеонаблюдение. Осуществили озеленение, высадили более 60-ти деревьев", – рассказал Кличко.

Мэр добавил, что в фитнес-парке есть и многофункциональное спортивное поле для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол, гандбол, спортивная и детская площадки с инклюзивными элементами. Установили и стол для игры в шахматы.

"Изюминкой парка является уникальная скейт-зона. Это - первый в Киеве бетонный боул для катания на скейтборде, роликах и экстремальных самокатах. При строительстве советовались со скейтбордистами с многолетним стажем катания, как сделать локацию удобной и учесть все необходимые параметры. Площадь боула 270 кв. м, он имеет три уровня. И здесь уже тренируются ребята, готовятся к соревнованиям", – резюмировал Кличко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве начались активные работы по сооружению нового моста-волны длинной 164 метра на Оболони.