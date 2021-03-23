В КГГА назвали условие для введения спецпропусков в общественном транспорте

Олег Тимченко Жизнь столицы 13:41, 23.03.2021 Обновлено: 14:02, 23.03.2021

Власти Киева пока не планируют вводить спецпропуска в общественном транспорте столицы из-за усиления карантинных ограничений.

Как сообщил в эфире телеканала Украина 24 первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, в дальнейшем ситуация будет зависеть от нескольких факторов.

"Если ситуация не будет идти в лучшую сторону в части заболеваемости и госпитализации (тогда – Ред.), будут вводить и спецпропуска. Вплоть до остановки транспорта и будем переходить на спецрежим его работы", – подчеркнул Поворозник.

Чиновник добавил, что на сегодняшний день автобусы, троллейбусы и трамваи в Киеве функционируют в обычном режиме, дополнительные единицы на маршруты не выпускали.

Отметим, ранее в КГГА приняли решение, что общественный транспорт в Киеве будет работать с заполняемостью не более 50%.

Добавим, что за минувшие сутки, 22 марта, коронавирусом в Киеве заразились 1050 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

В Минске власти согнали людей на пикеты посольств Украины и США. Фото и видео

На коленях просят спасения, но "зажигают" в клубах: COVID-19 ударил по Одессе, в больницах уже коллапс

Во Франции водителя российского дипломата поймали на угоне велосипедов

В России произошло ЧП с бомбардировщиком: погибли трое военных

Заробитчанам грозит запрет на въезд в Польшу: консул озвучил правила