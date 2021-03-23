В КГГА назвали условие для введения спецпропусков в общественном транспорте

Власти Киева пока не планируют вводить спецпропуска в общественном транспорте столицы из-за усиления карантинных ограничений.

Как сообщил в эфире телеканала Украина 24 первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, в дальнейшем ситуация будет зависеть от нескольких факторов.

"Если ситуация не будет идти в лучшую сторону в части заболеваемости и госпитализации (тогда – Ред.), будут вводить и спецпропуска. Вплоть до остановки транспорта и будем переходить на спецрежим его работы", – подчеркнул Поворозник.

Чиновник добавил, что на сегодняшний день автобусы, троллейбусы и трамваи в Киеве функционируют в обычном режиме, дополнительные единицы на маршруты не выпускали.

Отметим, ранее в КГГА приняли решение, что общественный транспорт в Киеве будет работать с заполняемостью не более 50%.

Добавим, что за минувшие сутки, 22 марта, коронавирусом в Киеве заразились 1050 человек.

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