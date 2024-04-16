В феврале количество больных резко возросло: какая ситуация с COVID, гриппом и ОРВИ в Киеве за первый квартал года

В Киеве в феврале зафиксировали резкий всплеск заболеваемости COVID – 10 375 человек. Всего за первые три месяца этого года коронавирусом заразилось более 29,5 тысяч жителей столицы.

Об этом говорится в ответе ГУ "Киевский городской ЦУПХ МЗ" на запрос OBOZ.UA. Согласно выводам лабораторного исследования биологического материала от больных выделялся штамм "Омикрон".

Так, согласно информации врачей, учет заболеваемости COVID в Киеве проводился еженедельно. С 1 января по 4 февраля в столице заболели 6413 жителей города. В период с 5 февраля по 3 марта количество заболевших значительно увеличилось – 10 375. А в период с 4 по 31 марта было зафиксировано уже 12 746 больных.

Кроме того, столицу "атаковали" также грипп и ОРВИ. В первые три месяца этого года было зафиксировано:

за январь зарегистрировано 60 249 больных (вместе с COVID-19);

за февраль – 70 102 больных;

за март – 48649.

Как отметили медики, в апреле в столице наблюдается снижение заболеваемости по сравнению с предыдущими месяцами. Так, за последнюю 14 неделю 2024 года она снизилась на 11,7%. В эпидемиологическом сезоне 2023-2024 годов при ПЦР исследовании биологического материала от больных гриппом и ОРВИ выделялись вирусы гриппа А (А несубтипированный), А (H1pdm09) и А (Н3)) и гриппа Б.

"Эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ (в том числе COVID-19) 2023-2024 длится до 19 мая 2024 года. Поэтому в местах массового скопления людей необходимо соблюдать противоэпидемические меры, в частности, использовать средства индивидуальной защиты", – добавили медики.

Как сообщал OBOZ.UA, простуды и ОРВИ являются очень распространенными вирусными болезнями. Взрослые могут болеть по 2-3 раза в год, а дети – до 10 раз. ОРВИ вызывают вирусы, количество которых превышает 200 разновидностей. Но преодолеть болезнь – это половина дела. О том, как быстро восстановиться и вернуть себе бодрость после ОРВИ, читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!