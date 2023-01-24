В ДТЭК рассказали, как будут отключать свет в Киеве 24 января
В Киеве во вторник, 24 января, продолжают применять стабилизационные графики отключения света. Жителей столицы вновь призывали потреблять электроэнергию экономно.
Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Киевские электросети". Специалисты круглосуточно работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры.
"Лимиты потребления электроэнергии в Киеве, которые предоставил НЭК "Укрэнерго", позволяют применять графики стабилизационных отключений. Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию! Верим в победу", – говорится в сообщении.
Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно, перейдя по ссылке.
Стоит отметить, что украинцы, если им отключают электроэнергию на длительное время или не по графику, могут пожаловаться в контролирующие органы. О том, когда и как это можно сделать, читайте в материале OBOZREVATEL.
Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты назвали три сценария блекаута, который готовят Украине оккупанты. По самому худшему из них предполагается полное отсутствие электроэнергии сроком до семи дней.
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