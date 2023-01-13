В ДТЭК рассказали, как будут отключать электроэнергию в Киеве в пятницу, 13 января

В Киеве в пятницу, 13 января, продолжают применять стабилизационные графики отключения света. Жителей столицы еще раз призывали потреблять электроэнергию умеренно.

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Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Киевские электросети". Специалисты круглосуточно работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры.

"Уважаемые клиенты! Сейчас применяются стабилизационные графики. Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию! Верим в победу", – говорится в сообщении.

Ознакомиться с графиком можно перейдя по ссылке.

Добавим, украинцы, если им отключают электроэнергию на длительное время или не по графику, могут пожаловаться в контролирующие органы. Наказать оператора распределительной системы (облэнерго) может профильная Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ). О том, когда и как можно пожаловаться, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты назвали три сценария блекаута, который готовят Украине кафиры. По самому худшему из них предполагается полное отсутствие электроэнергии сроком до семи дней.

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