В ДТЭК рассказали, есть ли лимиты на потребление света для Киева и области на 15 марта

В Киеве и Киевской области в среду, 15 марта, не планируется отключать свет потребителям. Однако при перегрузке сетей могут быть ограничения в соответствии со стабилизационными графиками.

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Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Киевские электросети". Восстановление поврежденной инфраструктуры продолжается.

"Уважаемые клиенты! Пока лимиты от НЭК "Укрэнерго" отсутствуют. Однако в случае перегрузки сетей возможны ограничения электроснабжения в отдельных районах столицы. Они будут происходить согласно стабилизационным графикам (графикам почасовых отключений)", – говорится в сообщении.

Кроме того, ограничения на энергоснабжение не планируют применять и в Киевской области.

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком в Киеве можно по этой ссылке, а для Киевщины – по этой ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за массовых ракетных обстрелов по энергетической структуре столицы со стороны страны-террориста РФ городские власти серьезно рассматривали необходимость эвакуации населения Киева. Вопрос поднимался в середине зимы 2022/2023.

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