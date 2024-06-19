В ботсаду Гришко в Киеве бесплатным концертом откроют фонтан "Возрождение"
В четверг, 20 июня, в ботсаду Гришко в Киеве состоится бесплатный концерт. Организаторы приглашают всех киевлян и гостей столицы на музыкальное событие, посвященное торжественному открытию фонтана Ангелины Усановой "Возрождение".
В программе мероприятия концерт с участием:
– Евгения Хмары – украинского композитора, пианиста виртуоза, прославившего Украину на весь мир своими гениальными инструментальными композициями;
– Чувственные песни Марты Адамчук.
Апогеем вечера станет роспись пары у фонтана, которую проведет популярнейшая церемонимейстер страны, звезда проекта "Женитьба вслепую" Катя Красникова.
Концерт является подарком от Фонда Ангелины Усановой киевлянам, гостям столицы и внутренне перемещенным лицам, пострадавшим от полномасштабного вторжения в Украину.
Дата: 20 июня
Национальный ботанический сад имени Гришко НАН Украины, г. Киев, ул. Садово-Ботаническая, 1
Время: 18:00
Вход бесплатный