В ботсаду Гришко в Киеве бесплатным концертом откроют фонтан 'Возрождение'

В четверг, 20 июня, в ботсаду Гришко в Киеве состоится бесплатный концерт. Организаторы приглашают всех киевлян и гостей столицы на музыкальное событие, посвященное торжественному открытию фонтана Ангелины Усановой "Возрождение".

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В программе мероприятия концерт с участием:

– Евгения Хмары – украинского композитора, пианиста виртуоза, прославившего Украину на весь мир своими гениальными инструментальными композициями;

– Чувственные песни Марты Адамчук.

Апогеем вечера станет роспись пары у фонтана, которую проведет популярнейшая церемонимейстер страны, звезда проекта "Женитьба вслепую" Катя Красникова.

Концерт является подарком от Фонда Ангелины Усановой киевлянам, гостям столицы и внутренне перемещенным лицам, пострадавшим от полномасштабного вторжения в Украину.

Дата: 20 июня

Национальный ботанический сад имени Гришко НАН Украины, г. Киев, ул. Садово-Ботаническая, 1

Время: 18:00

Вход бесплатный