В близи Гостомеля открыли временную переправу на трассе М-07. Фото и видео

В близи Гостомеля Киевской области открыли временную переправу на трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин. Мост на реке Ирпень был уничтожен во время попытки российских оккупантов захватить столицу.

Об этом сообщили в социальных сетях. Движение транспорта массой более 10 тонн запрещено (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Сегодня открыли временную переправу в районе Гостомеля на трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин, чем обеспечили транспортное сообщение между Киевом, Гостомелем и Бучей через реку Ирпень. По ней смогут передвигаться как легковые автомобили, а также грузовики и автобусы", – говорится в сообщении.

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В социальных сетях уточнили, что действует ограничение проезда – для автомобилей массой более 10 тонн.

Напомним, в освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах Киевской области продолжают восстанавливать разрушенную критическую инфраструктуру. Кроме того, рабочие строят временные мосты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области оптимизируют сеть блокпостов для увеличения пропускной способности дорог. Таких сооружений в регионе стало наполовину меньше.