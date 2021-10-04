УЗ договорилась с подрядчиком о достройке Дарницкого моста по программе Зеленского

Дарницкий мост в Киеве вскоре станет законченным мостовым ансамблем. "Укрзализныця" подписала контракт с компанией "Автострада" на сумму 1,15 млрд гривен по достройке съездов на левом берегу Днепра.

Достройка Дарницкого моста в Киеве предусмотрена программой Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщается на официальной странице в Facebook Министерства инфраструктуры.

"Успешная инфраструктурная история Киева невозможна без решения проблемы долгостроев. В столице их десятки. Начиная от Подольско-Воскресенского и Дарницкого мостов, до многочисленных ЖК, школ, больниц и офисных зданий. К сожалению, Киев, с очень медленными темпами развития транспортной и социальной инфраструктуры, выбивается из общенациональных трендов. Верю, что завершение Дарницкого моста, Киевской обходной дороги и Kyiv City Express вернут в столицу масштабные проекты", – заявил по случаю подписания контракта министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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В настоящее время пропускная способность Дарницкого моста из-за недостроенных съездов на левом берегу Днепра используется не в полном объеме. При этом соседние мост Патона и Южный испытывают повышенные нагрузки.

Достройка съездов на Днепровскую набережную позволит задействовать все 6 полос Дарницкого моста в полном объеме.

Съезд, который предстоит достроить подрядчику, уже в значительной степени выполнен. В частности, возведены 16 опор из 21, а также смонтирована третья часть металлоконструкций пролетных строений.

После завершения строительства Дарницким мостом смогут пользоваться около 35 000 автомобилей в сутки.

Напомним, ранее уже сообщалось, что по Национальной программе восстановления мостов, которая входит в глобальную программу Владимира Зеленского "Большая стройка", в прошлом году уже были отремонтированы и построены 216 мостов и искусственных сооружений.