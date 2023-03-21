Утром туман и до +14°С: прогноз погоды по Киевской области на 22 марта

В Киеве и Киевской области в среду, 22 марта, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Воздух в регионе максимально прогреется до 14°С тепла.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 22 марта. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков; ночью и утром по области местами туман. Температура по области ночью 1-6°С тепла, днем 9-14°С; в Киеве ночью 3-5° С тепла, днем 11-13 ° С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 22 марта с утра и до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Напомним, метеорологическая весна в Киеве началась 7 марта. Это на шесть дней позже обычного.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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