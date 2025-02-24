'Украинцы поразили мир своей отвагой': Кличко – о трех годах полномасштабного вторжения РФ. Фото и видео

Несмотря на усилия безжалостного врага, три года широкомасштабной войны Киев обороняется, живет и работает. Кроме того, столица помогает ВСУ и восстанавливает поврежденные объекты.

Видео дня

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале. Украинцы не покорились и поразили мир своей отвагой

Три года широкомасштабной войны столица обороняется, живет и работает. Помогает военным, обновляет поврежденные врагом объекты, удерживает инфраструктуру, снабжает сервисами горожан. Я благодарю киевлян, которые, не раздумывая, стали бок о бок в первые дни и недели полномасштабной войны, чтобы Киев – сердце Украины – выстоял. Спасибо нашим воинам, которые героически сражаются за свободу и государственность Украины! Вечное уважение и память павших защитникам", – написал Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что, несмотря на усилия врага, украинцы не покорились и поразили мир своей отвагой, потому что "мы – свободолюбивая и смелая нация!".

"И сегодня, в критический в этой страшной войне момент, мы должны продемонстрировать единение и достоинство. Убедить партнеров в усилении поддержки. Чтобы сохранить наше государство, его демократический путь, сделать Украину успешной европейской страной. Слава Украине и ее Героям!" – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в столицах Чехии и Бельгии украинцы и местные жители вышли на митинги в поддержку Украины, которая уже три года сражается с российской агрессией. Акции приурочили к третьей годовщине полномасштабного вторжения войск страны-агрессора на территорию Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!