Украинцы могут совершить виртуальное путешествие в Чернобыль и увидеть заброшенные села. Фото и видео

В сети запустили специальную образовательную платформу "Чорнобиль. Подорож". Желающие могут совершить виртуальное путешествие по Зоне отчуждения и узнать о ее истории.

На сайте представлены рассказы очевидцев. Кроме того, посетители смогут увидеть, как живет природа вокруг Припяти – чтобы ознакомиться, перейдите по ссылке (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Пользователей ждет интерактивное путешествие в пространстве и времени: полет над современной Припятью и заброшенными селами Полесья, хронология аварии и разговор о будущем Зоны отчуждения, мировой контекст 1986 года и истории людей, чьи судьбы изменила катастрофа", – рассказали создатели проекта.

Видео дня

Сам сайт создан по принципу скролителлинга – это непрерывный рассказ с мультимедийными элементами, которые активируются во время пролистывания и нажатия.

Кроме того, на портале пользователи могут поделиться своими историями о Чернобыле и развеять главные мифы о Зоне.

"Желающие смогут увидеть с высоты птичьего полета нынешнее состояние Чернобыля, Припяти, радиолокационную станцию ​​"Дуга" и заброшенные села Полесья. Это можно посмотреть в блоке "Природа" благодаря видео, специально снятому для проекта "Чорнобиль. Подорож" в формате 360⁰", – резюмировали создатели.

Проект создан по инициативе Офиса Президента Украины Министерством культуры и информационной политики Украины, Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственным агентством по управлению зоной отчуждения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как живут нынешние обитатели Чернобыля, спустя 35 лет после аварии на атомной электростанции.