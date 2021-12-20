Украинцев тронуло фото военного с игрушками в метро Киева: чей-то ребенок дождался своего "Николая"

Пользователей сети тронуло фото, где украинский военный едет в метро с детскими игрушками. Вероятно, герой вернулся с фронта домой.

Соответствующий снимок был опубликован в Facebook Соломенского района Киева Los Solomas 19 декабря. Авторы сообщения отметили, что "чей-то ребенок дождался своего "Николая" и поблагодарили военных за мирное небо.

Их поддержали украинцы в комментариях, назвав фото очень трогательным.

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"Лучший подарок на день святого Николая! Спасибо за службу!" – написали пользователи сети.

Напомним, ранее сеть тронула видео встречи женщины с дочерью через 21 год. Из-за травм она потеряла память и не смогла вспомнить, где ее дом. Часть жизни Татьяна Васильевна попрошайничала, а последние годы находилась в приюте для бездомных стариков. Туда ее забрали с улицы и пытались восстановить память. Когда женщина вспомнила свой старый адрес, оказалось, что там живет одна из дочерей Татьяны Яна. Девушка была в шоке от новости о том, что мама жива. Она сразу приехала, чтобы забрать ее домой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущая "1+1" Алла Мазур, которая больше года вела борьбу с онкологическим заболеванием, поделилась с поклонниками фото с детства. Телеведущая также рассказала трогательную историю о том, как ее мама за одну ночь сшила костюм, чтобы она смогла выступить на школьном новогоднем концерте.