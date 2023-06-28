"Украина выстоит и победит": Кличко поздравил украинцев с Днем Конституции

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем Конституции, которой 28 апреля исполняется 27 лет. Он отметил, что это важный праздник для государственности страны, и наши граждане понимают это как никогда.

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Об этом он написал в своем Telegram-канале. Глава КГГА подчеркнул, что наша страна будет свободным, сильным и успешным демократическим государством.

"День Конституции – важный праздник для государственности страны. И сегодня украинцы понимают это как никогда. Потому что сегодня мы боремся за право на существование, за право жить в независимом и демократическом государстве. А россия, ворвавшись в Украину, так и не осознала, насколько свободолюбивые украинцы и как они готовы и могут сражаться за свою свободу и свои права", – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева напомнил, что первая украинская Конституция была издана еще в 1710 году. Как раз в тот год, когда Россия начинала очередную войну.

"Верховенство закона, прав и свобод каждого гражданина – то, что презирают российские убийцы. Но идея, построенная на насилии, агрессии и ненависти, всегда терпит поражение. Украина выстоит и победит! И будет свободным, сильным и успешным демократическим государством. С Днем Конституции ! Слава Украине!", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 28 июня, президент Владимир Зеленский поздравил всех украинцев с Днем Конституции. В этот день ей исполнилось 27 лет.

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