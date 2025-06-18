Удар РФ по дому в Соломенском районе Киева: спасатели деблокировали тело женщины. Фото и видео

Сотрудники ГСЧС во время разбора завалов дома в Соломенском районе Киева утром среды, 18 июня, обнаружили тело женщины. Количество жертв террористического удара РФ на этой локации увеличилось до 18 человек.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются.

Так, около 8:40 работники ГСЧС во время завалов дома в Соломенском районе Киева, который был поврежден в результате российской атаки, обнаружили и деблокировали тело женщины. По состоянию на 9:10 количество жертв террористического удара РФ на этой локации увеличилось до 18 человек. По словам пресс-секретаря ГСЧС Украины Светланы Водолаги, работы будут продолжаться до конца дня. Среди погибших предварительно детей нет

Впоследствии информацию об этом подтвердил и мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, всего в городе погибли 22 человека.

Напомним, в Киеве среда, 18 июня, объявлена Днем траура в связи с террористической атакой страны-агрессора РФ на гражданские объекты города. В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях и запрещены любые развлекательные мероприятия.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 17 июня, враг атаковал Киев "Шахедами", а затем и ракетами. Последствия зафиксированы в более двадцати локациях в восьми районах города.

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