Убийство подростка на фуникулере в Киеве: подозреваемый поссорился с матерью парня во время заседания по избранию меры пресечения. Фото и видео

В Киеве в четверг, 14 августа, перед заседанием суда по делу об убийстве 16-летнего киевлянина Максима Матерухина обвиняемый впервые решил пообщаться с представителями СМИ. Ответить по существу на вопросы матери погибшего парня злоумышленник не смог. Впоследствии суд продолжим подозреваемую меру пресечения.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Сторона обвинения требует для подозреваемого наказания в виде пожизненного лишения свободы.

Так, в четверг, 14 августа, суд продолжил рассмотрение дела об убийстве 16-летнего киевлянина Максима Матерухина. Перед началом заседания между обвиняемым Артемом Косовым, который впервые захотел пообщаться со СМИ, и матерью погибшего парня произошла перепалка, во время которой женщина пыталась задать несколько вопросов злоумышленнику, в частности относительно его заявлений в сторону юноши в трагический день, однако ответить тот не смог.

Стоит добавить, что сторону обвинения представляет генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Во время заседания злоумышленник в очередной раз отказался от адвоката и суд назначил ему государственного. Сейчас ждут его приезда в суд. Добавим, Косовый уже в шестой раз от так отказывается от защитника и так затягивает дело. Кроме того, 15 августа истекает срок содержания под стражей. Сторона обвинения ходатайствует о продлении содержания под стражей.

Впоследствии приехал новый адвокат обвиняемого, предоставленного государством и заседание продолжилось. Обвинение попросило продлить меру пресечения в виде содержания под стражей для Косово.

Згодом суд прийняв рішення про те, щоб продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня. Следующее заседание состоится 20 августа

В воскресенье, 7 апреля, в столичном фуникулере произошла трагедия. Пьяный работник УГО во время конфликта толкнул несовершеннолетнего парня, который упал и разбил стекло. Один из обломков попал подростку в горло – от полученной травмы он скончался на месте происшествия.

Из собственных источников нам стало известно, что к трагедии причастен Артем Косовый, который работает водителем в Управлении государственной охраны Украины.

Погибшим оказался 16-летний киевлянин Максим Матерухин. Более подробно о нем можно узнать в нашем материале.

Как сообщал OBOZ.UA, мать убитого в столичном фуникулере Максима Матерухина – Ирина – обратилась за помощью к мэру Киева Виталию Кличко. По ее словам, рассмотрение дела в суде намеренно затягивает защита обвиняемого Артема Косова, и есть вероятность, что он может получить небольшой срок за преступление.

