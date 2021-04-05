Uber Shuttle в Киеве прекратил свою работу из-за локдауна
В понедельник, 5 апреля, в Киеве на время локадуна прекратил свою работу сервис Uber Shuttle, который является аналогом маршрутного такси.
Об этом сообщили в пресс-службе компании Uber.
"В связи с новыми нормами карантина мы временно приостанавливаем работу сервиса Uber Shuttle начиная с 5-го апреля. Мы сообщим пользователям, как только маршруты снова будут доступными", – написали в компании.
В Uber пообещали пользователям автоматически продлить срок действия их пакета, как только сервис возобновит работу. По всем вопросам также советуют обращаться в службу поддержки в приложении.
Отметим, что с понедельника, 5 апреля, в Киеве введен строгий локдаун и ограничена работа общественного транспорта.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 5 апреля, столицу сковали пробки. Из-за ограничений на проезд в общественном транспорте в городе резко подскочили цены на такси.