Uber Shuttle в Киеве прекратил свою работу из-за локдауна

В понедельник, 5 апреля, в Киеве на время локадуна прекратил свою работу сервис Uber Shuttle, который является аналогом маршрутного такси.

Об этом сообщили в пресс-службе компании Uber.

"В связи с новыми нормами карантина мы временно приостанавливаем работу сервиса Uber Shuttle начиная с 5-го апреля. Мы сообщим пользователям, как только маршруты снова будут доступными", – написали в компании.

В Uber пообещали пользователям автоматически продлить срок действия их пакета, как только сервис возобновит работу. По всем вопросам также советуют обращаться в службу поддержки в приложении.

Отметим, что с понедельника, 5 апреля, в Киеве введен строгий локдаун и ограничена работа общественного транспорта.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 5 апреля, столицу сковали пробки. Из-за ограничений на проезд в общественном транспорте в городе резко подскочили цены на такси.