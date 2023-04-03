У метро Киева из-за сбоя возникли проблемы с оплатой проезда: известно подробности
В столице в понедельник, 3 апреля, произошел технический сбой в Киевском метрополитене. Поэтому на всех станциях подземки временно приостановили проход по бумажным QR-билетам.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Сколько понадобится для восстановления системы, не сообщалось.
"Проход по бумажным QR-билетам на всех станциях метро временно приостановлен из-за технического сбоя. Специалисты уже работают над оперативным решением вопроса. О возобновлении прохода по бумажным QR-билетам сообщим дополнительно. Все остальные средства оплаты проезда работают в обычном режиме", – говорится в сообщении.
В пресс-службе КГГА уточнили, что оплатить проезд можно:
- транспортной картой;
- qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой";
- бесконтактной банковской картой;
- мобильным приложением ApplePay и Google Pay.
Напомним, в Киеве с 1 апреля возобновила работу станция метрополитена "Гидропарк". Для пассажиров был открыт вестибюль №1.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве сменили продолжительность комендантского часа. В связи с этим работа метро и наземного транспорта продлена на час.
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