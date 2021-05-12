В Киеве под телеканалом "Наш" собралась толпа и полиция. Фото

В Киеве у здания телеканала "Наш", откуда идет трансляция "Ток-шоу №1" ("Украина 24"), в среду, 12 мая, собралось больше сотни молодых людей в спортивной форме. Туда же прибыли правоохранители.

Мужчины пришли ко входу в здание на улице Жилянской, где находится павильон ток-шоу, перед началом программы. Об этом сообщается на сайте телеканала "Украина 24". Как сказал ведущий Василий Голованов, ситуация напряженная.

Фотографиями, сделанными очевидцем, поделился Telegram-канал PavlovskyNEWS. Там отметили, что на "Ток-шоу №1" должен был приехать нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива, но в итоге включился в эфир онлайн.

"На место прибыли сотни силовиков. Все стоят. Никаких претензий никто никому не озвучивает", – сказано в сообщении.

Голованов сказал, что люди, которые собрались у здания, спортивной внешности, с закрытыми лицами и без опознавательных знаков.

"Чьи они фанаты, непонятно, у них нет ни флагов, ни символики. Присутствует Национальная полиция, будем ждать, как будут развиваться события. Честно скажу, ситуация напряженная", – признался он.

Ведущий программы отметил, что зрители почему-то считают, что ситуация связана с ним. Он заявил, что выходил на улицу, но на него там не реагировали.

"Как видите, живой вернулся, не в зеленке, никаких царапин. Хотим выяснить, чего они хотят. Ситуация какая: ну, собрались, стоят. Законом у нас не запрещено собираться больше трех человек. Может, кто-то из них скажет, что это флешмоб. Но мы понимаем, что ситуация невеселая", – сказал Голованов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, парламентарий от ОПЗЖ Кива 12 мая появлялся на публике. Он сообщил, что народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак действительно покинул Украину. Политик, которого подозревают в госизмене, находится в России.