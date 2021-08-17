Тараканы, ржавчина и дыры в стенах: в Киеве студенты пожаловались на состояние общежития. Фото

В Киеве в общежитии Национального авиационного университета студенты вынуждены жить в плохих условиях. ремонт в помещения делали очень давно.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев без цензуры. Здание расположено на улице Нежинской.

"В СИЗО условия пребывания лучше, чем в 11-ом общежитии НАУ. Только здесь студенты еще и платят за проживание", – говорится в подписи под фото.

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На размещенном фото можно увидеть, что сантехника туалетных комнатах старая, разбиты умывальники, душевые комнаты нуждаются в срочном ремонте.

Сами студенты на Google-отзывах на странице общежития №11 НАУ жалуются на то, что там есть тараканы, а также проживают люди, которые не имеют никакого отношения к университету.

Как сообщило ТСН, в администрации общежития согласились с тем, что в здании есть проблемы и оно нуждается в ремонте.

"В нашем общежитии капитального ремонта не было с 1986 года. Сантехника наша просто в ужасном состоянии. И если в комнатах еще более-менее, поскольку сами родители там делают ремонты, то к сантехнике никто не полезет", – рассказали в администрации.

Стоимость проживания в общежитии составляет 520 гривен в месяц, но заплатить нужно сразу за полгода – 2600. При этом цена ниже, чем в других подобных заведениях. Заселиться в комнату можно в порядке жилой очереди, но заранее увидеть жилище не получится.

"У нас просто нет на это времени. Если вас пугают такие условия и у вас есть такая возможность, то селите ребенка к родственникам или на квартиру", – резюмировали в общежитии.

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