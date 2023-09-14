Апелляционный суд обязал демонтировать храм-МАФ возле Десятинной церкви в Киеве

Апелляционный суд обязал демонтировать "храм-МАФ" на территории Музея истории Украины в Киеве возле Десятинной церкви. Незаконное здание в течение 14 лет работает на страну-агрессора и распространяет антиукраинские нарративы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины. Он был построен без разрешений и находится в буферной зоне достопримечательностей ЮНЕСКО.

"Очередная победа в борьбе за наше культурное наследие! Апелляционный суд обязал демонтировать "храм-МАФ" на территории Музея истории Украины. Северный апелляционный хозяйственный суд рассмотрел апелляционную жалобу Религиозной общины УПЦ МП Десятинный Храм на решение Хозяйственного суда города Киева от 12:02. №910/9385/20 и подтвердил обязательство освободить участок от незаконно построенного "храма-мафа" на территории Национального музея истории Украины", – рассказали в пресс-службе.

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В министерстве напомнили, что "храм-киоск" УПЦ МП был построен без разрешений и находится в буферной зоне достопримечательностей ЮНЕСКО. Здесь запрещено новое строительство, а также он нарушает ансамбль исторического археологического комплекса Десятинная церковь. Размещение этого сооружения на земельном участке музея противоречит его целевому использованию.

"Кроме того, находящееся в сооружении заведение распространяет антиукраинские нарративы и работает на страну-агрессора уже 14 лет подряд", – подчеркнули в Минкульте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале суд вынес решение относительно так называемого "храмп-МАФп" возле Национального музея истории Украины. Представителей УПЦ МП обязали освободить земельный участок от незаконно сооруженного здания.

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