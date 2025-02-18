Сценка с 'избиением' сотрудника ТЦК в школе Киева: педагог-организатор написала заявление на увольнение

Педагог-организатор школы №309 Дарницкого района Киева, где дети разыграли сценку с избиением сотрудника ТЦК, написала заявление на увольнение. Кроме того, с учениками будет проведена разъяснительная.

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Об этом сообщила директор учебного заведения, где произошел скандал, Ольга Тимошенко, передает Телеканал Киев. Сейчас делом занялась полиция.

По словам руководительницы школы №309, где произошел скандал, она предварительно просматривала это выступление, и концовки с "избиением" представителя ТЦК там не было. Сами же дети сказали, что решили таким образом закончить представление.

Кроме того, Тимошенко добавила, что общалась с министром образования, было проведено служебное расследование. Педагог-организатор написала заявление об увольнении.

Директор предположила, что педагог знала о таком варианте окончания, поскольку школьники репетировали несколько вариантов завершения представления. Тем не менее, Тимошенко добавила, что ее лично не предупреждали, что такой вариант выступления состоялся.

По словам директора, будет принято еще много мер и разговоров с детьми. В частности, сегодня детей посетят представители ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, в одной из школ Киева дети во время выступления на сцене разыграли сцену, в которой избивают "представителя ТЦК". Событие произошло в учебном заведении Дарницкого района.

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