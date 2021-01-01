В Киеве провели факельное шествие в день рождения Бандеры. Видео и фото
В Киеве в пятницу, 1 января, состоялся традиционный ежегодный марш ко дню рождения Степана Бандеры. В 2021-м отмечается 112-я годовщина рождения лидера провода ОУН-Б.
Марш стартовал около 18 часов из парка Тараса Шевченко. В нем приняли участие более тысячи человек.
Отметим, факельное шествие в Киеве и других городах ежегодно проходит в день рождения Бандеры. Кроме факелов, активисты несут портреты исторического деятеля, украинские флаги.
На Facebook-странице столичной полиции отметили, что патрулирование района, где запланирована акция, усилили.
Перед началом мероприятий взрывотехники и кинологи обследовали территорию на наличие подозрительных вещей или пакетов. Правоохранители также сообщили, что будут сопровождать колонну.
Активистов призвали соблюдать правила карантина, не нарушать закон.
Акцию в этом году назвали "Марш чести, достоинства и свободы ко дню рождения Степана Бандеры".
Как передает Telegram-канал "Сегодня", по состоянию на 17:55 участников, которые пришли в парк Шевченко, было немного, всего несколько десятков. Позже количество участников марша существенно выросло.
Патрульная полиция Киева в Telegram передала, что из-за мероприятия было временно перекрыто движение на улице Владимирской от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко, а также впоследствии на улице Крещатик в направлении Бессарабской площади.
Интересно, что на акции заметили символы оппозиции Беларуси – бело-красно-белые флаги.
"24 канал" в Telegram пишет, что самые масштабные марши собрались в Киеве, Днепре и Львове. Около 19:40 шествие в Киеве закончилось без происшествий.
Как передает "Сегодня", участники шествия пели, выкрикивали лозунги "Слава Украине – Героям слава!", "Слава нации – смерть врагам!", "Наша земля – наши герои!", "Бандера – наш герой!", "Свободу политзаключенным", "Путин – х**ло".
Участники также поприветствовали протестующих на Майдане Незалежности "ФОПовцев".
Пресс-служба полиции на странице в Facebook отчиталась, что никаких правонарушений во время акции копы не зафиксировали.
Напомним, Степан Бандера – лидер Организации украинских националистов, один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Польше наказали водителя-украинца, который на лобовом стекле грузовика разместил большую надпись "Бандера".