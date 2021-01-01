В Киеве провели факельное шествие в день рождения Бандеры. Видео и фото

В Киеве в пятницу, 1 января, состоялся традиционный ежегодный марш ко дню рождения Степана Бандеры. В 2021-м отмечается 112-я годовщина рождения лидера провода ОУН-Б.

Марш стартовал около 18 часов из парка Тараса Шевченко. В нем приняли участие более тысячи человек.

Люди собираются на акцию Telegram / PavlovskyNews

Участники и полиция ждут начала шествия Telegram / PavlovskyNews

Отметим, факельное шествие в Киеве и других городах ежегодно проходит в день рождения Бандеры. Кроме факелов, активисты несут портреты исторического деятеля, украинские флаги.

Анонс факельного шествия Скриншот

На Facebook-странице столичной полиции отметили, что патрулирование района, где запланирована акция, усилили.

Перед началом мероприятий взрывотехники и кинологи обследовали территорию на наличие подозрительных вещей или пакетов. Правоохранители также сообщили, что будут сопровождать колонну.

Активистов призвали соблюдать правила карантина, не нарушать закон.

Сообщение полиции Скриншот

Акцию в этом году назвали "Марш чести, достоинства и свободы ко дню рождения Степана Бандеры".

Факельное шествие-2021 Telegram / PavlovskyNews

Сбор участников Telegram / PavlovskyNews

Как передает Telegram-канал "Сегодня", по состоянию на 17:55 участников, которые пришли в парк Шевченко, было немного, всего несколько десятков. Позже количество участников марша существенно выросло.

Киевляне готовятся к акции Игорь Рец; Сегодня

Парк Шевченко Игорь Рец; Сегодня

Сбор жителей Киева на акцию Игорь Рец; Сегодня

Патрульная полиция Киева в Telegram передала, что из-за мероприятия было временно перекрыто движение на улице Владимирской от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко, а также впоследствии на улице Крещатик в направлении Бессарабской площади.

Скриншот

Интересно, что на акции заметили символы оппозиции Беларуси – бело-красно-белые флаги.

Участники шествия с флагами Кардр трансляции

"24 канал" в Telegram пишет, что самые масштабные марши собрались в Киеве, Днепре и Львове. Около 19:40 шествие в Киеве закончилось без происшествий.

Активисты изготовили большой баннер с Бандерой 24 канал

На марш принесли красно-черные флаги 24 канал

Традиционно участвовали представители ВО "Свобода" 24 канал

Участники акции возле памятника 24 канал

Факельное шествие в Киеве 24 канал

Как передает "Сегодня", участники шествия пели, выкрикивали лозунги "Слава Украине – Героям слава!", "Слава нации – смерть врагам!", "Наша земля – наши герои!", "Бандера – наш герой!", "Свободу политзаключенным", "Путин – х**ло".

Участники также поприветствовали протестующих на Майдане Незалежности "ФОПовцев".

Факельное шествие в столице Украины

Пресс-служба полиции на странице в Facebook отчиталась, что никаких правонарушений во время акции копы не зафиксировали.

Facebook / Полиция Киева

Скриншот

Напомним, Степан Бандера – лидер Организации украинских националистов, один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века.

Ранее глава Института национальной памяти Антон Дробович разбил миф о Бандере, придуманный в СССР. По словам Дробовича, проблема Украины по поводу этой исторической личности заключается в том, что на востоке или даже в центре не все понимают его.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Польше наказали водителя-украинца, который на лобовом стекле грузовика разместил большую надпись "Бандера".