У Києві провели смолоскипну ходу в день народження Бандери. Відео та фото

У Києві в п'ятницю, 1 січня, стартував традиційний щорічний марш до дня народження Степана Бандери. В 2021-му святкується 112-та річниця народження лідера проводу ОУН-Б.

Марш стартував близько 18 годин з парку Тараса Шевченка. У ньому взяли участь понад тисячу осіб.

Люди збираються на акцію Telegram / PavlovskyNews

Учасники і поліція чекають початку ходи Telegram / PavlovskyNews

Зазначимо, смолоскипна хода в Києві й інших містах щорічно проходить у день народження Бандери. Крім факелів, активісти несуть портрети історичного діяча, українські прапори.

Анонс факельної ходи Скриншот

На Facebook-сторінці столичної поліції зазначили, що патрулювання району, де запланована акція, посилили.

Перед початком заходів вибухотехніки і кінологи обстежили територію на наявність підозрілих речей або пакетів. Правоохоронці також повідомили, що будуть супроводжувати колону.

Активістів закликали дотримуватися правил карантину, не порушувати закон.

Повідомлення поліції Скриншот

Акцію цьогоріч назвали "Марш честі, гідності та свободи до дня народження Степана Бандери".

Смолоскипна хода-2021 Telegram / PavlovskyNews

Збір учасників Telegram / PavlovskyNews

Як передає Telegram-канал "Сьогодні", станом на 17:55 учасників, які прийшли в парк Шевченка, було небагато, всього кілька десятків. Пізніше кількість учасників маршу істотно зросла.

Кияни готуються до акції Ігор Рец; Сьогодні

Парк Шевченка Ігор Рец; Сьогодні

Збір жителів Києва на акцію Ігор Рец; Сьогодні

Патрульна поліція Києва в Telegram повідомила, що через захід було тимчасово перекрито рух на вулиці Володимирській від вулиці Льва Толстого до Бульвару Тараса Шевченка, а також згодом на вулиці Хрещатик у напрямку Бессарабської площі.

Скриншот

Цікаво, що на акції помітили символи опозиції Білорусі – біло-червоно-білі стяги.

Учасники ходи з прапорами Кардр трансляції

"24 канал" у Telegram пише, що найбільші марші зібралися в Києві, Дніпрі й Львові. Близько 19:40 хода в Києві закінчилася без пригод.

Активісти виготовили великий банер з Бандерою 24 канал

На марш принесли червоно-чорні прапори 24 канал

Традиційно брали участь представники ВО "Свобода" 24 канал

Учасники акції біля пам'ятника 24 канал

Смолоскипна хода в Києві 24 канал

Як передає "Сегодня", учасники ходи співали, вигукували гасла "Слава Україні – Героям слава!", "Слава нації – смерть ворогам!", "Наша земля – наші герої!", "Бандера – наш герой!", "Свободу політв'язням", "Путін – х**ло".

Учасники також привітали "ФОПівців"-протестувальників на Майдані Незалежності.

Смолоскипна хода в столиці України

Пресслужба поліції на сторінці у Facebook відзвітувала, що жодних правопорушень під час акції копи не зафіксували.

Facebook / Поліція Києва

Скриншот

Нагадаємо, Степан Бандера – лідер Організації українських націоналістів, один із головних ідеологів та теоретиків українського націоналістичного руху XX століття.

Раніше глава Інституту національної пам'яті Антон Дробович розбив міф про Бандеру, придуманий у СРСР. За словами Дробовича, проблема України з приводу цієї історичної особистості полягає в тому, що на сході або навіть в центрі не всі розуміють його.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Польщі покарали водія-українця, який на лобовому склі вантажівки розмістив великий напис "Бандера".