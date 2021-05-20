Как изменился особняк бывшего главы Киева, в котором теперь Подольский РАГС. Фото

В четверг, 20 мая, в Киеве после реставрации, которая длилась около 1,5 года, открыли Подольский районный отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС). Он расположен на улице Борисоглебской, 6. В конце XIX века в этом доме проживал тогдашний мэр столицы Степан Сольский.

Об обновлении дома подробно рассказали в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Там пояснили, что успели бы завершить реставрацию быстрее, если бы не ситуация, произошедшая с распространением коронавируса.

Сооружение Подольского РАГСа является памятником архитектуры эпохи позднего классицизма. Бывший особняк Сольского возвели во второй половине XIX века.

"Было проведена реставрацию крыши, обновление перекрытия между первым и вторым этажом в помещении зала, осуществлено электромонтажные работы первого и второго этажа, входных групп, устроена пожарную сигнализацию, смонтирована система отопления и переоснащен тепловой пункт. Также установлены системы кондиционирования и вентиляции, проведены внутренние отделочные работы и работы по восстановлению фасада и фасадной лепнины ", – рассказал директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк.

В то же время в КГГА напомнили, что Департамент охраны культурного наследия наработал изменения, которые устраняют пробелы в законодательстве о культурном наследии, соответствующий законопроект был принят в первом чтении еще в 2018 году.

"Мы настаиваем на повышении штрафных санкций за нарушение законодательства в сфере охраны культурного наследия. Все понимают, что штрафы в 1700 грн мизерные для горе-владельцев, которые доказывают достопримечательности к разрушению. Для физических, так и для юридических лиц штрафы должны быть одинаковы и повышены до 170 тыс. грн – 510 тыс. грн. Также мы настаиваем на возможности выкупа объектов культурного наследия, ненадлежащим содержатся, в интересах территориальной общины города, села, поселка ", – подчеркнул застпуник председателя КГГА Владимир Прокопов.

Отметим, что Степан Сольский был мэром Киева в 1887-1900 годах. За это время в городе произошел первый строительный бум, был запущен первый в Российской империи электрический трамвай и открыта первая в городе электростанция.

На Лукьяновском мемориальном кладбище сохранился склеп Сольского в псевдовизантийском стиле возведен по проекту архитектора Эдуарда Брадтмана.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице открыли памятный бюст всемирно известном большом кубинском гуманисту Хосе Марти