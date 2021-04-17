Станция метро "Вокзальная" в Киеве: интересные факты о памятнике архитектуры

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Оформление станции содержит аспекты украинской истории

В 1986 году станция Святошинско-Броварской линии метро в Киеве "Вокзальная" была внесена в список памятников архитектуры местного значения.

Как сообщил портал 44, ее оформление содержит аспекты украинской истории. В частности, на ее стенах размещены бронзовые медальоны с историческими мотивами.

Один из эскизов 1952 года.
Итоговый вариант оформления станции.
Эскиз оформления станции 1958 года.

"Вокзальная" была в числе одной первых открытых в Киеве станций – 6 ноября 1960 года. Архитекторами, работавшими над ней, были Евгений Катонин, Ифран Шемсединов, Валентин Ежов и Вадим Скугарев. Вестибюли проектировали Анатолий Добровольский и Игорь Масленков, а художником выступил Александр Мизин.

Проект наземного вестибюля.
Вестибюль незадолго до открытия метрополитена
На этом фото на входе в вестибюль можно заметить старые деревянные двери.

Эта станция достаточно уникальная, поскольку ее проектированию и строительству уделяли много внимания. Она удивляет как внешним зданием с вестибюлем, так и внутренними залами, которых сразу три. Она оформлена белым мрамором с карнизами.

Центральный зал станции в первые годы работы.
Эскалатор станции. Реклама съела эти прекрасные светильники.
Нетипичный кадр, снятый с пути.

Станция пользуется популярностью у пассажиров, и еще в 1960-е планировалось построить второй выход. Однако, до сих пор его не сделали. Предполагается, что именно на "Вокзальной" будет пересадка на будущую Подольско-Выгуровскую линию метрополитена.

Пилоны станции облицованы светлым мрамором, пол выложен квадратными плитами черного габбро.

Станцию назвали так потому, что находится она прямо на Центральном железнодорожном вокзале Киева. Кроме того, неподалеку находится и автовокзал. Ее изначально строили для того, чтобы она всем своим видом могла бы знакомить приезжающих в Киев людей с Украиной.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на станции "Сырец" впервые в метро Киева использовали украинские эскалаторы.

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