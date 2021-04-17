Станция метро "Вокзальная" в Киеве: интересные факты о памятнике архитектуры

В 1986 году станция Святошинско-Броварской линии метро в Киеве "Вокзальная" была внесена в список памятников архитектуры местного значения.

Как сообщил портал 44, ее оформление содержит аспекты украинской истории. В частности, на ее стенах размещены бронзовые медальоны с историческими мотивами.

"Вокзальная" была в числе одной первых открытых в Киеве станций – 6 ноября 1960 года. Архитекторами, работавшими над ней, были Евгений Катонин, Ифран Шемсединов, Валентин Ежов и Вадим Скугарев. Вестибюли проектировали Анатолий Добровольский и Игорь Масленков, а художником выступил Александр Мизин.

Эта станция достаточно уникальная, поскольку ее проектированию и строительству уделяли много внимания. Она удивляет как внешним зданием с вестибюлем, так и внутренними залами, которых сразу три. Она оформлена белым мрамором с карнизами.

Станция пользуется популярностью у пассажиров, и еще в 1960-е планировалось построить второй выход. Однако, до сих пор его не сделали. Предполагается, что именно на "Вокзальной" будет пересадка на будущую Подольско-Выгуровскую линию метрополитена.

Станцию назвали так потому, что находится она прямо на Центральном железнодорожном вокзале Киева. Кроме того, неподалеку находится и автовокзал. Ее изначально строили для того, чтобы она всем своим видом могла бы знакомить приезжающих в Киев людей с Украиной.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на станции "Сырец" впервые в метро Киева использовали украинские эскалаторы.