Стало известно, на каких пляжах Киева лучше не купаться и не отдыхать

В Киеве специалисты продолжают мониторить состояние воды в городских зонах отдыха. На 11 объектах пробы не отвечают требованиям Гигиенических нормативов качества.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной продпотребслужбы столицы. Официально пляжный сезон в столице не открывали.

"Главное управление столичной Госпродпотребслужбы сообщило коммунальное предприятие "Плесо" и КГГА о результатах исследований воды водных объектов Киева. В частности, направлены соответствующие предложения по предупреждению негативных последствий среди населения при купании на пляжах: "Веселка", "Детский", "Молодежный" , "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина", "Черторый", "Галерный", "Вербный" и "Пущая Водица", – сообщили в пресс-службе.

Согласно результатам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований, пробы воды на этих объектах не отвечают требованиям Гигиенических нормативов качества воды водных объектов.

Напомним, в Киеве и Киевской области в воскресенье, 16 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в этом году не планируют открывать пляжный сезон. Жителям и гостям столицы рекомендуют воздержаться от посещения мест отдыха у воды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!