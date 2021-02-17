Вставная челюсть и ключи от BMW: какие необычные вещи теряли в транспорте Киева

В 2020 году было зафиксировано почти 1300 обращений в контакт-центр КП "Киевпасстранс" по поводу потерянных вещей.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, чаще всего киевляне и гости столицы оставляли в наземном общественном транспорте ключи, одежду и документы.

Среди необычных вещей искали – вставную челюсть, пустой пакет, ключи от BMW, черный носок, рыжую собаку, пакет с чипсами и попкорном, а также пять кабачков.

Отметим, что в Киевской области большая часть перевозчиков повысили стоимость проезда на пригородных маршрутах.

Как рассказал глава Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко, подорожание происходило веерным способом и составило от 2 до 5 гривен. В среднем цена выросла на 3 гривны.

В тоже время, в некоторых населенных пунктах стоимость проезда осталась прежней. Но в основном это там, где у маршруток есть сильная конкуренция с автобусами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с 6 февраля стоимость проезда на некоторых пригородных маршрутах Киевской области увеличилась до 23 гривен.