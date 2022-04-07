Стало известно, как будет работать метро в Киеве 7 апреля

В Киеве в четверг, 7 апреля, метро будет работать в режиме перевозок. Подземные станции будут круглосуточно принимать граждан, как укрытия.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевского метрополитена". В среднем интервал движения поездов составит около часа.

Так, движение на линиях будет организовано следующим образом:

Красная линия : от станции "Шулявская" до станции "Театральная".

Синяя линия : от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки".

Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор".

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Будут открыты для пассажиров пересадочные узлы "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта", а также "Золотые ворота" и "Театральная". На станциях "Майдан Незалежности" и "Кловская" поезда останавливаться не будут.

"Средний интервал движения поездов на линиях – 1 час. График работы метро может оперативно изменяться по необходимости. Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей как укрытия. Метрополитен будет работать с 07:30 до 19:00", – резюмировали в пресс-службе.

Напомним, во вторник, 5 апреля, возобновились пассажирские перевозки между Киевом и Броварами Киевской области. Маршрутные автобусы будут отправляться в пригород столицы со станции метро "Лесная".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 28 марта начала перевозить пассажиров кольцевая электричка. Стоимость поездки осталось фиксированной – 15 гривен.