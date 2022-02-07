Снег с дождем и потепление: прогноз погоды в Киеве до конца недели

В ближайшие 7 дней, с 7 по 13 февраля, в Киеве ожидается преимущественно облачная погода. В среднем температура воздуха будет +3.

Об этом сообщил портал Sinoptik. Согласно прогнозу специалистов, осадки в виде снега с дождем ожидаются в первой половине недели.

В понедельник, 7 февраля, облачная погода продержится в Киеве весь день. В течение суток возможен дождь со снегом. Температура воздуха +1… +3.

Во вторник, 8 февраля, в столице также будет облачно, возможны осадки в виде дождя со снегом. Температура воздуха 0… +2.

В среду, 9 февраля, специалисты прогнозируют облачную погоду с прояснениями, утром ожидается дождь со снегом. Температура воздуха 0… +4.

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В четверг, 10 февраля, в Киеве будет облачно, синоптики прогнозируют осадки в виде дождя в первой половине дня. Температура воздуха +2… +6.

В пятницу, 11 февраля, в столице будет облачно, без осадков. Температура воздуха +3… +6.

И на выходных, 12-13 февраля, синоптики осадков не прогнозируют. В субботу будет облачно с прояснениями, в воскресенье – солнечно. В среднем температура воздуха 0… +3.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что согласно прогнозу народного синоптика, февраль в Украине будет сравнительно теплым, а периоды похолодания не продлятся дольше нескольких дней. В этом году последний зимний месяц станет "мягким".