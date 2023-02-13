Снег с дождем и до +6°С: прогноз погоды по Киевской области на 14 февраля

В Киеве и Киевской области во вторник, 14 февраля, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, днем небольшой снег с дождем. Температура воздуха в регионе максимально прогреется до 6°С тепла.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Днем местами порывы ветра 15-20 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 14 февраля. Облачно с прояснениями, временами небольшой снег, днем с дождем. На дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 1-6°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С тепла, днем 2-4°С тепла", – рассказали в Укргидрометцентре.

Кроме того, синоптики предупредили, о том, что 13-16 февраля в результате сложной ледяной ситуации на устьевом участке Десны в Броварском районе Киевщины возможны резкие колебания уровней воды до 0,1-0,6 м в сутки.

"Не исключена вероятность начального затопления левого берега поймы у поста села Летки при сдерживании зажора льда. І уровень опасности, желтый", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин спрогнозировал, что с середины февраля по всей Украине будет много солнца. А конец зимы обещает быть по-весеннему теплым.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к середине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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