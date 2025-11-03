Снег на ВДНХ в Киеве будет лежать всю зиму: какие чудеса готовит 'Зимняя страна'

В этом году зимние чудеса придут на ВДНХ раньше, чем обычно. Уже 29 ноября на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" стартует одиннадцатый сезон одного из самых любимых проектов украинцев – "Зимняя страна". Команда ВДНХ открывает период праздничных чудес, где каждый сможет почувствовать настроение Рождества и Нового года – даже если на календаре еще осень.

В этом году на центральном входе гостей будут встречать большая световая фотозона и аллея из сияющих елок, которая также будет образовывать "световой проход" в магический мир. Сразу за ней – аромат корицы и глинтвейна, праздничные мелодии, флешмобы от снеговиков и, конечно, главная елка.

Каток в этом году будет претендовать на звание крупнейшего в Украине – его площадь превысит 3000 м². Как вокзал открывает пути для путешественников, так и каток на ВДНХ станет центром зимнего путешествия: посередине ледовой арены установят сказочную башню с часами, а рядом – новогодний поезд, который станет одной из главных фотозон сезона. Еще одни магические часы, отсчитывающие время до див, закрепят на центральном павильоне Экспоцентра.

Также переедет "Резиденция Санты" – в этом году она станет еще больше и будет принимать посетителей в павильоне №1. Здесь гостей будут ждать сказочные декорации, новогодний ящик для писем с пожеланиями, ну и сам Санта с помощниками-эльфами. А неподалеку будет работать "Рождественская фабрика грез" – место, где оживают детские фантазии. Здесь эльфы будут помогать создавать елочные украшения и осуществлять самые сокровенные желания.

Появится в этом году в "Зимней стране" и новая зона, где снег будет лежать независимо от осадков за окном. Здесь можно будет слепить снеговиков, сделать ангела и устроить снежные баталии. Снежные декорации также добавят на крыши павильонов и ярмарочные домики, все для того, чтобы создать атмосферу чудес при любой погоде.

Фаворит позапрошлого зимнего сезона – парк световых инсталляций Illuminarium будет работать на месте артпространства "В'ява", обновленная экспозиция обещает каждому сотни ярких фото на память и для соцсетей. Новые тематические фотозоны также появятся в "Оранжерее чар". К зимнему сезону присоединится и "Шумиленд" – попасть в сказочный мир с динозаврами и волшебными существами можно будет шагая вдоль арок и световых дорожек.

На центральной площади ВДНХ традиционно будут работать зимняя горка, колесо обозрения, карусель и экстремальные аттракционы. Рядом развернется Рождественская ярмарка с глинтвейном, вкусностями, блюдами на гриле и крафтовыми сувенирами, а чуть дальше будет работать Теплая аллея с фудкортом, новогодними мелодиями и живыми выступлениями в выходные. Кроме того, в течение зимнего сезона по территории ВДНХ будет курсировать Северный экспресс с аудиоэкскурсией, даря праздничное настроение.

Всего на территории "Зимней страны" ежедневно с 10:00 до 21:00 будет действовать около 20 тематических локаций с теплыми зонами для отдыха и укрытиями на случай воздушной тревоги. В случае отключений света все зоны ВДНХ будут работать от собственных генераторов, а аллеи будут сиять благодаря энергоэффективному LED-освещению.

