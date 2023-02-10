Снег и до +4°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 11 февраля

В Киеве и Киевской области в субботу, 11 февраля, синоптики прогнозируют днем переменную облачность, ожидаются осадки в виде снега. Температура воздуха в день максимально прогреется до +4°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Днем местами порывы ветра 15-20 метров в секунду.

Прогноз погоды по Киевщине на 11 февраля. Переменная облачность, ночью без осадков, днем снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с. Температура по области ночью 0-5°С мороза, днем от 1°С мороза до 4°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С мороза, днем 1-3°С тепла", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что в Броварском районе Киевской области 10-13 февраля, в результате зажор льда, на устьевом участке Десны возможны резкие колебания уровней воды на 0,1-0,6 м в сутки.

"В дальнейшем возможны затопления поймы ниже поста Летки, вероятно начальное затопление левого берега поймы возле села Летки при удержании и усилении зажора льда. І уровень опасности, желтый", – уточнили синоптики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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