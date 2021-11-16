"Слуги" обрали шлях до авторитаризму замість поразки на майбутніх виборах у Києві.

Як у киян хочуть відібрати їхнє місто вже цього четверга.

З порушенням парламентського регламенту "Слуги народу" таки наважились винести до сесійної зали законопроєкт №2143-3 "Про місто Київ – столицю України" та планують його ухвалити вже цього четверга, 18 листопада. Хоча він порушує Конституцію України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Європейську хартію місцевого самоврядування. Ці документи забезпечують баланси влади, і їхнє порушення веде до авторитаризму.

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Порушення у законопроєкті про столицю:

1. У перехідний період, який може тривати до 2025 року, вертикаль центральної влади узурпує владу в районах. Районні державні адміністрації продовжують своє існування до моменту створення районних виконкомів. Підкорятимуться вони голові КМДА.

Повноваження районних держадміністрацій на 90% складаються з повноважень місцевого самоврядування, а, отже, не можуть підкорятись вертикалі державної влади при розподілі КМДА та КМР. Якщо з якихось причин це відбувається – це узурпація влади!

2. Цей закон фактично відтерміновує проведення виборів у районні ради до 2025 року.

Для політичної боротьби у тексті законопроєкту теза щодо створення районів озвучена, але провести їх буде неможливо до завершення "найскладної" процедури узгодження меж районів із Кабінетом міністрів.

Фактично автори цього драфту законопроєкту зробили все, щоб "Слуги" в жодному разі не отримали непередбачувані результати виборів у районні ради до 2025 року. А знаєте, чому? Тому що результати соціологічних опитувань свідчать — мінімум у 3 із 10 районів "Слуги" не зможуть подолати навіть 5% бар'єр.

3. У проєкті закону навмисно прописуються норми, що явно суперечать Конституції України, а саме: 140 і 141 статтям.

Можливо, це робиться спеціально для того, щоб можна було через Конституційний суд "відмотати" все назад, якщо вдасться отримати на посаді лояльного для себе мера.

Однак хочу нагадати авторам, що повноваження районних рад визначаються виключно міською радою, а не Верховною. Хочете інакше – змінюйте спочатку Конституцію.

Заради своїх політичних вигод не можна порушувати Конституцію, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" та Європейську хартію місцевого самоврядування, яку Україна ратифікувала у 1997 році.