Скандальной шляпе нашли новое место в Киеве. Фото

Олег Тимченко Жизнь столицы 17:14, 13.01.2021 Обновлено: 17:46, 13.01.2021

Сказочную шляпу, которая не долго украшала главную елку Украины, перевезли к зданию Киевской школы экономики, расположенному на улице Николая Шпака, 3 в столице.

Как сообщил экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, она установлена перед входом в КШЭ.

"Все будущие студенты бакалаврата должны прийти под шляпу. И шляпа определит будущую специальность. Или они станут политиками – президентами, станут учеными – нобелевскими лауреатами, или ИТ-бизнесменами, которые создадут новый гугл или биткойн", – написал политик.

Шляпу перевезли под КШЭ.
Facebook Тимофея Милованова
Шляпа установлена перед входом в здание.
Facebook Тимофея Милованова

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