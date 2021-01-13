Скандальной шляпе нашли новое место в Киеве. Фото
Сказочную шляпу, которая не долго украшала главную елку Украины, перевезли к зданию Киевской школы экономики, расположенному на улице Николая Шпака, 3 в столице.
Как сообщил экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, она установлена перед входом в КШЭ.
"Все будущие студенты бакалаврата должны прийти под шляпу. И шляпа определит будущую специальность. Или они станут политиками – президентами, станут учеными – нобелевскими лауреатами, или ИТ-бизнесменами, которые создадут новый гугл или биткойн", – написал политик.
Ранее OBOZREVATEL сообщал:
Сказочную шляпу, украшавшую главную новогоднюю елку страны на Софийской площади в Киеве, решили заменить восьмиконечной звездой.
Заменить "колдовскую" шляпу традиционной рождественской звездой попросили представители протестантских церквей Украины, обратившиеся с соответствующей просьбой к мэру столицы.
17 декабря 2020 года, вместо шляпы, установили восьмиконечную звезду.
На Софийской площади в Киеве после введения карантинных ограничений 12 января начался демонтаж праздничной локации возле главной елки Украины.