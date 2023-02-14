Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве 14 февраля

В Киеве во вторник, 14 февраля, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. В городе до конца суток порывы ветра 15-20 метров в секунду.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по городу Киеву. В ближайшее время с содержанием до конца суток 14 февраля порывы ветра 15-20 метров в секунду", – предупредили синоптики.

В Укргидрометцентре добавили, что такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Добавим, в Киеве и Киевской области во вторник, 14 февраля, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, днем небольшой снег с дождем. Температура воздуха в регионе максимально прогреется до 6°С.

Напомним, ранее синоптики предупредили, о том, что 13-16 февраля, в результате сложной ледовой ситуации на устьевом участке Десны в Броварском районе Киевщины возможны резкие колебания уровней воды до 0,1-0,6 м в сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Станислав Щедрин спрогнозировал, что с середины февраля по всей Украине будет много солнца. А конец зимы обещает быть по-весеннему теплым.

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